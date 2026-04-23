NTTドコモは、Google PlayやApp Storeでキャリア決済を利用するとdポイントが還元される「2026春のキャリア決済キャンペーン」を開始した。期間は4月23日～5月31日。 キャンペーンの概要 期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、対象のアプリストアで合計5000円（税込）以上のキャリア決済を利用すると、総額2000万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が山分けで進呈される。