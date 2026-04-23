歌手で俳優の中島健人が、このほどペットケアコスメブランド「Ｃｈｕｃｋ｀ｓＴＯＫＹＯ」アンバサダーに就任した。２３日からウェブＣＭが公開される。アイドル、俳優とマルチに活躍する中島健人は愛犬家としても知られ、ライフスタイルが「ペットは家族」というＣｈｕｃｋ｀ｓＴＯＫＹＯの掲げる価値観と共鳴することから、アンバサダー就任に至った。撮影の合間には「どうしてそんなに見つめてくるの？」と”共演”の犬