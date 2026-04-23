瀬戸内地方は、低気圧や湿った空気の影響で全域で雨が降っています。昼過ぎ以降も雨雲がかかり、雨の強まるところがあるでしょう。夜は次第に雨の範囲が狭くなる見込みです。日中の最高気温は岡山で15度、津山と高松で14度でしょう。22日よりも5度以上気温が低くなり、3月中旬並みの気温になります。日ごとの寒暖差が大きいため、体調管理に注意してください。 24日は高気圧に覆われて、広く晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山