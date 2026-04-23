ロッテ・石川柊太投手（34）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈が22日、自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を迎えた思いをつづった。「4月3日で34歳になりました」と大場。「去年くらいから年齢が気にならなくなりましてこの前書類に33歳って書きましたあれ？33歳だっけ？って悩んで自分の年齢をネットで確認しかけました」とケーキを手にした写真をアップした。昨年5月に長男を公表した大場。「今ま