ロッテ・石川柊太投手（34）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈が22日、自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を迎えた思いをつづった。

「4月3日で34歳になりました」と大場。「去年くらいから年齢が気にならなくなりまして この前書類に33歳って書きました あれ？33歳だっけ？って悩んで 自分の年齢をネットで確認しかけました」とケーキを手にした写真をアップした。

昨年5月に長男を公表した大場。「今までお誕生日をとにかく楽しみに生きていた私ですが 今年は育児でバタバタだったおかげか 楽しみにしてる間もなく誕生日を迎えました。0時迎えずに寝たの初めてかも ライフスタイルが変わったんだなぁ」としみじみ。

「どんどん増えていくふくよかな体型もなにもケアせず老いにまっしぐらなフェイスも とにかく今の自分を受け入れて愛して 元気に生きていきたいです！ポジティブに生きていきたい！！これからもどうぞよろしくお願いします」とつづり、長男とのツーショットも披露した。

大場は23年1月に石川と結婚。昨年5月1日、第1子となる長男出産を発表した。