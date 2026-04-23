シンガー・ソングライターの大塚愛（43）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「配信ありがとう」と書きだした大塚。「ラフなコーデ」と紹介してパーカー姿をアップした。ショート丈のパーカーからはほっそりとしたおなかがチラリ。ファンからは「お腹肉無さすぎです！」「かっこよすぎです」「ヘソだし！？可愛すぎます」「スタイル良すぎ」「一枚一枚ポーズがカッケーっす」などのコメントが寄せら