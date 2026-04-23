タレント中山秀征（58）の次男で昨年、俳優デビューした中山脩悟（22）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、新ヘアスタイルとなった近影を披露した。「さっぱりいったよ〜5ヶ月ぶりの黒髪どうかな？」と書き出し、Tシャツ、黒のパンツ姿で黒髪の短髪となった最新ショットをアップ。中山は現在放送中のTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」にはシルバーヘアで出演しているが、大胆イメチェンとなった様子。脩悟は中山秀征と、元