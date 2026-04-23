Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」最終章・シーズン5で、ソルジャー・ボーイ役として完全復帰したジェンセン・アクレス。同シーズンでの展開が、主演を務める前日譚スピンオフ「ヴォート・ライジング」での演技に影響を与えたことを明かした。 「ザ・ボーイズ」シーズン5では、冷凍保存されていたソルジャー・ボーイが再復活を遂げ、その行方に注目が集まって