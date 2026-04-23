働く障害者への「合理的配慮」が事業主の義務となってから、４月で１０年となった。相談を受ける専従スタッフの配置など障害者が働きやすい環境整備が進むが、配慮を巡るトラブルも起きている。（広瀬誠）「仕事量は多すぎないですか」。総合人材サービス会社「ランスタッド」のオフィス（東京都豊島区）で３月中旬、社員の石井由佳さん（３７）が、精神障害がある石沢良記さん（３１）に声をかけていた。石沢さんは「同僚と協