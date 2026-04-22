ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが２２日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを披露した。山形アナはインスタグラムに「美しい庭を見ながら食べるぷるんぷるんの華わらび可愛くて勿体無いと言いながらもすぐに食べ終わっていました歴史を感じながら涼を味わえた素敵な空間でしたよ」とつづり、京都カフェでわらび餅を前に笑顔を見せる写真などを公開した。この投稿には「とても素敵ですね」「美味しそう」「美しいお庭