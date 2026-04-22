Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot」のNBA公式認定エディションを2026年4月22日に発売しました。実売価格は1万980円（税込）。 「Echo Dot NBA公式認定エディション」（NBA） Amazon Echo Dot 第5世代 NBA公式認定エディション (2026年発売) | レイカーズ Amazon \10,980 （2026/04/22 16:54時点 | Amazon調