Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot」のNBA公式認定エディションを2026年4月22日に発売しました。実売価格は1万980円（税込）。

「Echo Dot NBA公式認定エディション」（NBA）

Amazon Echo Dot 第5世代 NBA公式認定エディション (2026年発売) | レイカーズ Amazon \10,980 （2026/04/22 16:54時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。「NBA」「レイカーズ」「ブルズ」「ウォリアーズ」「セルティックス」「ニックス」の全6種類のデザインが用意され、リビングや寝室、書斎など、自宅のお好きな場所でNBAの世界観を楽しめます。

「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」、「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」とAlexaに話しかけるだけで、NBAの試合予定や結果を手軽に確認できます。

また、対応するFire TVシリーズとEcho Dot 2台を組み合わせて、迫力のホームシアターを構築し、Prime Videoでお気に入りのチームの試合を楽しむ事もできます。

Echo Dot NBA公式認定エディション全6種は、Amazonがプレゼンティングパートナーとなる「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」（主催：NBA、4月25日（土）26日（日）、シティサーキット東京ベイにて開催）の会場にて展示される予定です。会場では、3on3やダンクコンテストの優勝チームへ、総額100万円のAmazonギフト券とあわせ、Echo Dot NBA公式認定エディションがプレゼントされる予定です。

Amazon 「Echo Dot NBA公式認定エディション」 発売日：2026年4月22日 実売価格：1万980円（税込）

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