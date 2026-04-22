タレントの磯山さやか（４２）が大人清楚なコーデを披露し反響を読んでいる。磯山は２２日に自身のインスタグラムを更新すると、「磯山さやかofficial calendar2026発売記念イベント」のワンピース姿と、テレビ朝日系「１０万円でできるかな」とつづり白トップス姿の２種類のコーデをアップ。イベントについて「色々な所から、わざわざ東京までたくさんの方が会いに来てくれて本当に嬉しかったです！みんな優しい笑顔で、