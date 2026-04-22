◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準決勝(20日〜21日、サウジアラビア)AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝が現地時間21日に行われ、FC町田ゼルビアがシャバブ・アルアハリ(UAE)に1-0で勝利し、初出場で決勝進出を決めました。ケガから復帰した相馬勇紀選手がスタメン入りした町田は前半12分、相馬選手がゴールに近い位置でボールを奪うと、そのまま流し込み、早い段階で先制に成功。その後は1点をリ