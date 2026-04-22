CipiCipi（シピシピ）2026年春夏新作コスメ｜高密着＆高発色の『涙袋コンシーラーペンシル』が、4月22日（水）より発売されます。人気の『ティアスケッチライナー』『デューイフィルムティント R』には青みピンクの限定色が登場。編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。CipiCipi（シピシピ）2026年春夏新作コスメCipiCipi（シピシピ）2026年春夏新作コスメ限定コスメこんにちは、ふぉーちゅ