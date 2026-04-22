広島市安佐南区によると、１８日午前９時ごろ沼田町吉山で「クマが道を横切ったのを目撃した」と近くに住む人から町内会長に連絡がありました。 また翌１９日にも、すぐ近くで「クマの痕跡がある」と連絡があったということです。 この報告を受けた区の職員やクマレンジャーなどが２０日に現地を確認し、残された足跡からクマの成獣の可能性が高いと判断しました。 区は、クマが冬眠から目覚めて敏感になっている状態