清掃活動が行われた一の宮海水浴場香川県観音寺市豊浜町 香川県観音寺市の海水浴場で22日、自動車メーカーが清掃活動を行いました。 観音寺市の砂浜を駆け抜けるのは、ごみを拾うことができる特製の「ビーチクリーナー」です。素足で歩ける砂浜を残そうと、自動車メーカー「ホンダ」の社員が開発しました。 ホンダは20年前から全国の砂浜で清掃活動行っています。22