◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）群馬県出身のタレント・井森美幸（５７）が２２日の巨人―中日戦でセレモニアルピッチを行った。捕手役の群馬・館林市出身の皆川岳飛外野手に向かってワンバウンド投球。「この日のために１週間ちょっと、２００球近く投げ込んできました。ちょっと調整不足ですね。調整失敗しました」と笑顔で振り返った。０８年から「ぐんま大使」を務め、高校野球とプロ野球の大ファン。Ｇ