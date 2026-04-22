国営讃岐まんのう公園(香川・まんのう町吉野) 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園に淡いブルーのじゅうたんが広がっています。園内の「花巡りの丘」に広がるのは、北アメリカ原産の一年草、ネモフィラです。 2025年の秋、涼しくなったころに種をまきました。今は園内の2カ所で直径2cmから3cmほどの愛らしいブルーの花を咲かせています。 この冬あまり雨が降らなかった影響で、一部で生育不良となり