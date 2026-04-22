7人組ガールズグループHANA（ハナ）の楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。これによりHANAは、1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、新たな金字塔を打ち立てた。デビューからわずか1年足らずという短期間での達成は極めて異例。怒涛のリリースと確かなクオリティでシーンを駆け抜けてきた彼女た