女性支援団体「Colabo」（コラボ）は4月22日、東京・霞が関の厚労記者クラブで記者会見を開き、歌舞伎町に建設を目指す包括的支援拠点「女性人権センター」について、寄付の進捗を公表した。このプロジェクトは、性搾取の被害に遭った少女や女性を支援するための拠点を整備する構想で、土地取得に約6億円、建設費に約4億円の計約10億円を見込む。コラボによると、これまでに約7500万円の寄付が集まっており、まずは1億円の到達を目