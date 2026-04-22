アマチュアボクシングで高校3冠の片岡叶夢（とむ、18＝大橋）が22日、都内の後楽園ホールでB級（6回戦まで）プロテストを受験した。同門で日本スーパーフライ級13位の中垣龍汰朗（26）との3分×3ラウンドのスパーリングでは鋭い右ジャブを見せながらタイミング抜群の左ストレート、右フックと多彩な攻撃を披露。「自分の持ってるものをぶつける気持ちだった。多少な力みもあった」と振り返りながら「マットの感触もリングから見