きのう午前、山形県東根市の田んぼで、農作業中の７８歳の男性がトラクターに右足を挟まれ大ケガをしました。 警察によりますと、きのう午前６時ごろ、東根市島大堀の田んぼで、農作業中の７８歳の男性がトラクターを方向転換させる際、車両後部のロータリーを操作したところ、急にトラクターが動き出し右足を挟まれたということです。 男性から連絡をうけた家族が１１９番通報しました。 この事