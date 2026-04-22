株式会社栄光が運営する進学塾・栄光ゼミナールは、１月７日〜２月２３日に、この春、私立・国立中学校を受験した受験生２６３人とその保護者３７１人を対象に、「受験生アンケート」をインターネットで実施した。受験生の保護者に、最初に中学受験をしようと考えた人を聞いたところ、４９．９％の保護者が「母」と回答した。次いで、「子ども本人」が２８．０％、「父」が２１．３％だった。受験生の保護者に、受験についての