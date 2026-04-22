レディースのファッションブランド「grove（グローブ）」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボアイテムを全国店舗（一部店舗除く）にて2026年4月22日（水）より新発売！（写真）可愛すぎる！【grove×ハローキティ】バッグやポーチgrove×ハローキティオフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」。今回のコラボレーションでは、気温が上がってくるこれ