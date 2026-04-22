ハローキティの大人かわいいバッグやチャームポーチが登場！Lee別注トートも♪
レディースのファッションブランド「grove（グローブ）」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボアイテムを全国店舗（一部店舗除く）にて2026年4月22日（水）より新発売！
（写真）可愛すぎる！【grove×ハローキティ】バッグやポーチ
grove×ハローキティ
オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」。
今回のコラボレーションでは、気温が上がってくるこれからの時期にピッタリなジュート素材のトートバッグや撥水機能付きのキルト素材ショルダーバッグなどをラインアップ！
大人可愛いトートやポーチがラインナップ！
【ハローキティ】シェル型フェイスポーチ ・価格：￥3,479（税込） ・カラー展開：オフホワイト/ブラック
ハローキティ×トートバッグ
ボリュームのあるタッセル付きのジュート素材トートバッグは、ポケット部分には、リボンで目隠ししたハローキティがプリントされているものなど、全3種類がラインナップ。
ハローキティのトレードマークのリボンをキルティングにしたショルダーベルト付きで肩掛けもできる2WAY仕様のトートバッグ、リボンで目隠ししたハローキティの刺繍が施されたLee別注トートバッグも新登場。
ハローキティのお顔フォルムのポーチも！
合皮のリボンモチーフがついたハローキティのお顔フォルムのバッグチャームやハローキティのお顔が刺繍されたgroveで人気のシェル型ポーチもラインナップ。
バッグに付けたり、バッグから取り出せば、ハローキティ好きをしっかり主張できます。
合皮やキルティングなどが使われており、カジュアルなシーンだけでなく、職場や外出先で大人が持っても可愛いシリーズです。
気になる方は、オンラインストアまたはお店でチェックしてくださいね！
■【grove×ハローキティ】商品情報
・ジュートタッセルトート
・撥水キルトクリテトート
・Leeスクエア2WAYトート
・フェイスチャームポーチ
・シェル型フェイスポーチ
※ラインナップは一部抜粋
※詳細、購入は オンラインストアや 全国店舗でご確認ください。