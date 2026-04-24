COCO DEAL×Leeの限定デニム登場♡美脚も叶う最旬コラボ

トレンド感と女性らしさを両立したデニムを探しているなら要チェック♡COCO DEALとLeeがコラボしたリミテッドエディションが登場しました。オーセンティックなデニムにフェミニンなエッセンスを加えた特別なラインナップは、今季のワードローブに欠かせない存在。美シルエットにこだわった注目アイテムをご紹介します。

美脚見え叶うデニムパンツ

《COCO DEAL/Lee》ニースリットストレートデニムパンツ



価格：14,850円（税込）

脚のラインを拾わないストレートワイドシルエットが特徴。ハイウエスト設計でスタイルアップ効果も抜群です。

膝の大胆なカットオフダメージがコーデのアクセントになり、シンプルなトップスでもこなれ感を演出。甘めブラウスと合わせたミックススタイルがおすすめです。

サイズ：1/2/3（カラー：ライトブルー/ブルー）

《COCO DEAL/Lee》フレアバギーデニムパンツ



価格：15,400円（税込）

腰から裾にかけて自然に広がるフレアラインが、脚を美しくカバー。裾のステッチをあえて外したリメイク風デザインで、ヴィンテージ感もプラス。

ワイドながらもすっきり見える絶妙なシルエットで、デイリーコーデを格上げしてくれます。

サイズ：1/2（カラー：ライトブルー/ブルー）

emmi×NYBGコラボ登場♡大人女性のための洗練ボタニカルウェア

女性らしいサロペットも注目

《COCO DEAL/Lee》ストレートスリムデニムサロペット

価格：18,700円（税込）

カジュアルな印象のサロペットを、程よくフィットするシルエットで女性らしく仕上げた一着。華奢な肩紐や、長さ調整ができるラフなディテールも魅力です。

胸元のパッチポケットやステッチがアクセントになり、シンプルながらも存在感のあるスタイルに。インナー次第でロングシーズン活躍します。

サイズ：1/2（カラー：ライトブルー/ブルー）

フェミニン×デニムの新提案

Leeならではの本格的なディテールに、COCO DEALの女性らしいデザインを融合した今回のコレクション。

カジュアルすぎない絶妙なバランスで、きれいめコーデにも取り入れやすいのがポイントです。シルエットへのこだわりが詰まっているため、着るだけでスタイルアップが叶うのも嬉しいところ。

普段のデニムスタイルをワンランク上へ導いてくれます。

この春は特別なデニムを♡

COCO DEALとLeeのコラボアイテムは、トレンドと着心地を兼ね備えた優秀ラインナップ。カジュアルにもフェミニンにも着こなせるデザインで、毎日のコーデをもっと楽しくしてくれます。

数量限定の特別なコレクションなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡