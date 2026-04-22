スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は22日、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルアンセムを『ORANGE RANGE』が書き下ろしすることを発表した。日本時間6月12日（金）に開幕するアメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催となる今夏のW杯は全104試合がDAZNでライブ配信される。DAZNでは、先週よりW杯に向けたストーリーの大切な「顔」となる人物を発表しているが、今回はその第四弾として大会の熱狂を全国、全世