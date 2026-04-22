【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『The Coversスペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』が、5月7日にNHK総合テレビで放送されることが決定した。 ■松田聖子の貴重な名曲をNHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画 新年度初回となる「The Coversスペシャル」は、「永遠のアイドル、松田聖子」を特集。ナビゲーターは、リリー・フランキーと上白石萌歌。語りは、堂本光