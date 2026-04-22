『The Covers　スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』NHK総合テレビで放送決定

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『The Covers スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』が、5月7日にNHK総合テレビで放送されることが決定した。

■松田聖子の貴重な名曲をNHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画

新年度初回となる「The Coversスペシャル」は、「永遠のアイドル、松田聖子」を特集。ナビゲーターは、リリー・フランキーと上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。

1980年4月1日に「裸足の季節」でデビューし、去年デビュー45周年を迎えた松田聖子。その色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる聖子さんのヒットソングの数々は、NHKの音楽番組『The Covers』でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けてきた。

番組は、そんな松田聖子の貴重な名曲を、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画となる。デビュー初期の『レッツゴーヤング』から『ポップジャム』、そして去年の『紅白歌合戦』まで、多くの人の心に刻まれる名曲をフルコーラスを含むロングサイズで、たっぷり届ける。

さらにデビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、そして松本隆や財津和夫、大瀧詠一、松任谷由実、細野晴臣、尾崎亜美など、多くの音楽家が手がけた名作…さらに、自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて～Missing You～」や、ファンに愛され、自身もコンサートで歌い続ける名曲「愛されたいの」「冬の妖精」など、レアな名曲も盛りだくさん。

進化を続ける松田聖子の魅力が、たっぷり詰まったスペシャルナイトをお見逃しなく。

■セットリスト（全15曲）

「青い珊瑚礁～Blue Lagoon～」（第76回NHK紅白歌合戦/2025年）

「裸足の季節」（レッツゴーヤング/1980年）

「チェリーブラッサム」(レッツゴーヤング/1981年）

「夏の扉」（レッツゴーヤング/1981年）

「白いパラソル」（昭和56年度日本作詩大賞/1981年）

「風立ちぬ」（レッツゴーヤング/1981年）

「赤いスイートピー」（レッツゴーヤング/1982年）

「ガラスの林檎」（第34回NHK紅白歌合戦/1983年）

「Rock’n Rouge」（第35回NHK紅白歌合戦/1984年）

「天使のウィンク」（第36回NHK紅白歌合戦/1985年）

「瑠璃色の地球 2020」（第71回NHK紅白歌合戦/2020年）

「冬の妖精」（レッツゴーヤング/1982年）

「愛されたいの」（レッツゴーヤング/1982年）

「あなたに逢いたくて～Missing You～」 (ポップジャム/1999年）

「SWEET MEMORIES」（音楽・夢くらぶ/2005年）

■番組情報

NHK総合テレビ『The Covers スペシャル 松田聖子～NHK秘蔵映像で贈る名曲たち～』

5月7日（木）22:00～22:45

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/

■【動画】「チェリーブラッサム2021 」from Seiko Matsuda Concert Tour 2023 “Parade”