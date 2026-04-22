世界最大のコーヒーチェーンであるスターバックスは、AIを使用してユーザーの気分に応じたドリンクを推奨するためのChatGPT内ミニアプリを2026年4月15日に発表しました。テキストで気分を伝えたり、現在の場所や天気を画像でアップロードしたりすることで、AIがドリンクを提案してくれます。Meet the Beta Starbucks App in ChatGPT: A new way to discover your next favorite drinkhttps://about.starbucks.com/stories/2026/mee