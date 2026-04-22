AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたアル・アハリ・ドバイ（アラブ首長国連邦／UAE）が、判定に関して正式に抗議を行なったようだ。UAEメディア『Aletihad Nwes Center』が伝えた。ACLE準決勝は現地時間21日に開催。準々決勝ではアル・イテハド（サウジアラビア）をテテ・イェンギのゴールによって1ー0で下した町田が、初の決勝進出を目指して戦った。試合は12分、ハイプレ