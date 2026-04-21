２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組の元ペアパートナー・木原との思い出を明かす一幕があった。今回は「タメになる習い事発表会ＳＰ」。経験した習い事