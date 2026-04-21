韓国発の5人組ガールズグループ『ILLIT』（アイリット）のメンバーであるモカが、体調不良により活動を一時休止することが4月20日、所属事務所の『BELIFT LAB』（ビリーフラボ）より発表された。グローバルでの人気拡大を続けるなかでの突然の発表に、ファンからは心配の声が相次いでいる。今回の休止について、所属事務所は《アーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断した》と説明。しかし、フ