沖縄県沖縄市の暴力団事務所で19日に起きた火災で、県警は21日、現場から見つかった1人の遺体の身元について、指定暴力団旭琉会の糸数真会長（71）と判明したと発表した。司法解剖の結果、死因は一酸化炭素中毒だった。出火原因を調べている。県警によると、同市諸見里の鉄筋コンクリート4階建て集合住宅4階の、旭琉会四代目富永一家の事務所が全焼した。糸数氏が1人で住んでおり、寝室で発見された。糸数氏は昨年2月、会長