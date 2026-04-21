全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のカカオ専門ラボ『nib』です。香り・味・食感でカカオ×焼き芋を楽しみ尽くす渋沢栄一の邸宅跡地に建つ日証館に、『nib』の看板が灯されたのは約1年前。気鋭のショコラティエ・眞砂（まなご）翔平さんが立ち上げた、チョコレートだけじゃないカカオの可能性を探究するラボだ。シェフズテーブル形式で、カカオの魅力や味わいを