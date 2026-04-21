えっ、これが焼き芋？　渋沢栄一邸宅跡でショコラティエが創る、まるで実験のようなワクワクスイーツ体験

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のカカオ専門ラボ『nib』です。

香り・味・食感でカカオ×焼き芋を楽しみ尽くす

渋沢栄一の邸宅跡地に建つ日証館に、『nib』の看板が灯されたのは約1年前。気鋭のショコラティエ・眞砂（まなご）翔平さんが立ち上げた、チョコレートだけじゃないカカオの可能性を探究するラボだ。シェフズテーブル形式で、カカオの魅力や味わいを多面的に体験できるデセールコースを提供している。

内容は季節ごとに変わり、実はメインはアラカルトでも利用できる。で、今季メインのひとつが、ご覧の「カカオ農園の焼き芋」。えっ、これが焼き芋？なんて翻弄されるのもまた楽しいのだ。

カカオ農園の焼き芋（カカオの飲み物、小菓子3品付き）4500円

『nib』カカオ農園の焼き芋（カカオの飲み物、小菓子3品付き）4500円 ショコラソースで芳醇に仕上げ

アラカルトといっても、カカオの飲み物とカカオ小菓子が供されるので、まずはそちらを。これが香りも感触もかなり面白く、ラボならではの粋な導入にあっという間に惹きこまれる。

いざ焼き芋のデセールだが、カカオの皮からとったダシのジュレ、カカオの果肉を練り込んだフルーティなアイス、焼いたカダイフなどとともに重ねられ、実に緻密な構成。目の前でバーナーを使って芋をスモークし、クリスピー生地で蓋をしたら温かいショコラソースをかけて仕上げてくれる。

なんだか実験に立ち合っているかのようなワクワク感がたまらない。スプーンを入れるたびに交錯する燻香とカカオの香り、食感や味わいの強弱まで、驚きと美味の連続。感服です。

『nib』シェフ 眞砂翔平さん

シェフ：眞砂翔平さん「実験的な視点を宿す、ここだけのデセールです」

『nib』名建築の趣きを残す店内

茅場町『nib』

［店名］『nib』

［住所］東京都中央区日本橋兜町1-10日証館1階

［電話］03-6206-2568

［営業時間］12時〜20時

［休日］水

［交通］地下鉄東西線ほか茅場町駅10番出口から徒歩3分

撮影／貝塚隆、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、カカオのパイといちごのパフェの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】こんな体験したことない！ 渋沢栄一宅跡地で楽しむ実験のようなスイーツ（12枚）