ヤクルトの守護神・キハダが、ヤクルト快進撃を支えている。今季新加入したキハダはストレートの投球割合が90％を超えるパワーピッチングが持ち味。来日初登板となった3月27日のDeNA戦から現在8試合連続セーブをマークする。19日の巨人戦では、3−1の9回からマウンドに上がり、2つの四死球を与えたものの、3つのアウトを全て三振で奪うなど、1回を無失点に抑え、試合を締めた。19日の巨人戦で3つのアウトを全て三振で奪った