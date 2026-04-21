◇東都大学野球春季リーグ戦立正大2―1青学大（2026年4月21日神宮）東都大学野球の春季リーグ戦が行われ、1部に昇格した立正大が2―1でリーグ6連覇中の青学大を下した。大学日本代表候補の最速151キロ左腕・仁田陽翔投手（3年）は5安打1失点完投で1部リーグ初勝利を挙げた。1部に昇格したシーズンで絶対王者相手に勝利を挙げた金剛弘樹監督は「少ないチャンスをモノにできたのでよかった。（仁田は）やっぱりずっと1戦