21日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比55ポイント安の3万4265ポイントで取引を終えた。出来高は1697枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4249.26ポイントに対しては15.74ポイント高。 株探ニュース