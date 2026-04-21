歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が２１日、東京・豊洲の魚河岸水神社で、東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）夜の部で上演される「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の成功祈願を行った。「助六−」は成田屋（團十郎家）に伝わる歌舞伎十八番の一つで、歌舞伎座では２０２２年の十三代目團十郎襲名披露以来４年ぶりの上演。主人公の助六を演じる役者は魚河岸へあいさつに行き、旦那衆から舞