歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が２１日、東京・豊洲の魚河岸水神社で、東京・歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）夜の部で上演される「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」の成功祈願を行った。

「助六−」は成田屋（團十郎家）に伝わる歌舞伎十八番の一つで、歌舞伎座では２０２２年の十三代目團十郎襲名披露以来４年ぶりの上演。主人公の助六を演じる役者は魚河岸へあいさつに行き、旦那衆から舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻を贈呈される伝統がある。

参拝を終え、魚河岸会から「江戸紫の鉢巻（目録）」を受け取った團十郎は「大先輩に囲まれ、ようやくわれわれ世代も少し成熟した時代になって参りました。新しい歌舞伎の時代が始まるというところをご覧いただければ」と意気込んだ。

また、「團菊祭−」では尾上左近（２０）が三代目尾上辰之助を襲名披露する。

團十郎は「初代は幼少期に会って、すごく『雄』の代表の役者さんだなと。同世代の二代目（現・四代目尾上松緑）は、歌舞伎が好きで一生懸命舞台に向き合っている存在。そして三代目は、先代とちょっと異なり、女形というキャパシティーがある。兼ねる役者として大成していかれるのでは」とエールを送った。