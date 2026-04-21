マンションリサーチは2026年4月17日、首都圏の中古マンション市場および住宅ローン金利の動向に関する調査結果を公開した。本調査は、東日本不動産流通機構の公表データやDH住宅ローン指数を用い、価格上昇が続く市場の内部で起きている変化や金利動向が及ぼす影響を分析したものである。出典:ホームローンドクター○成約単価はバブル期を上回るも、価格上昇に頭打ち感首都圏の2026年3月の中古マンション成約?単価は、前年同月比で