グーグル（Google）は、Googleフォトの画像編集機能に、顔のレタッチツール「Touch up」を追加すると発表した。 「Touch up」は、写真に写った顔を選択し、各項目を選んで補正できる機能。たとえば、肌の質感を整えシミを取り除けるほか、目を明るくしたり歯を白くしたりできる。 利用方法は、画像編集機能から「Touch up」ツールを選択。目の下、歯、唇など補正したいパーツや効果を選択