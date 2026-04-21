今の三重県が誕生してから150年の節目を迎えた今月18日、三重県庁で、50年前に埋められたタイムカプセルが開封されました。訪れた県民の人たちは「その当時流行ってたものとか、昔ならではのものが出てきたらいいなと思います。」「祖父の思い出みたいなのが出てくると嬉しいですけどね。」と話していました。1876年4月18日に、旧・三重県と度会県が合併して誕生した三重県。タイムカプセルは50年前、100周年事業として、当時の姿