お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が17日深夜放送のTBSラジオ「ハライチのターン！」（木曜深夜0時）に出演。映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）について言及した。岩井はアニメ好きで知られる。実際に映画館で鑑賞したと明かし「何も知らずに見たら、いんじゃない？っていう感じ。俺の中では『プペル1』ぐらい。『プペル1』の時はみんなが言う程面白いわけではないなと。『プペル2』はみんなが言