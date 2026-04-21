メ～テレ（名古屋テレビ） トラブルが発生した影響で、中部空港や県営名古屋空港でも欠航や遅れが出ています。 FDAによりますと、管制システムのトラブルの影響で県営名古屋空港では午前7時ごろから午前8時半ごろまで飛行機の発着ができませんでした。 現在は、ほぼすべての便で遅れが生じています。遅れは21日終日続く見込みだということです。 中部空港では、日本航空の羽田を出発する便が1便欠航したほか、