新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」として、４月25日（土）夜７時より大人気クッキングアニメ『焼きたて!!ジャぱん』全話を「ABEMA」で初めて無料一挙放送する。 『焼きたて!!ジャぱん』は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載された、橋口たかしによる人気漫画を原作としたアニメ作品。パンの発酵に適した温かい手“太陽の手”を持つ少年・東和馬が、