キリンビバレッジの子ども健康飲料「キリン つよいぞ! ムテキッズ」が、4月13日より成蹊小学校の給食に導入された。これに伴い、同社は成蹊小学校の新2年生の児童108名を対象とした「免疫ケア」授業を開催。保護者を対象とした説明会も同日に実施された。○親子の健康ニーズを背景に開発された「キリン つよいぞ! ムテキッズ」近年、子どもの健康を取り巻く環境は大きく変化。共働き世帯が全世帯の約7割を超え、忙しい毎日の中で、