キャセイパシフィック航空は、香港国際空港にファーストクラスラウンジ「ザ・ウィング」を4月22日にオープンする。ロンドンを拠点に活躍するイルゼ・クロフォード氏が率いるスタジオイルゼ（StudioIlse）とのコラボレーションを継続し、温かみと親しみやすさを保ちつつ、快適性とプライバシーをさらに高めた。象徴的なグリーンオニキスは引き続き空間の基調として、ウォールナット材が主要な木材として導入され、温かみと深みを加